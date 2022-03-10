З початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано - Шкарлет

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, заявляє, що з початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів.

"15 день війни! За цей час понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

Також він повідомив, що міністерство розробило інтерактивну карту, де постійно оновлюватиметься інформація про кількість пошкоджених і зруйнованих навчальних закладів, а також втрати, заподіяні українським закладам освіти в результаті вторгнення Росії в Україну.

З мапою можна ознайомитись за посиланням: https://saveschools.in.ua/

Джерело: https://t.me/SerhiyShkarlet/717