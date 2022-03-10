Події

20:34 10.03.2022

Байден обговорив з Ердоганом важливість подальших міжнародних зусиль щодо притягнення РФ до відповідальності за неспровокований напад на Україну

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Президент США Джо Байден та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили важливість подальших міжнародних зусиль щодо притягнення РФ до відповідальності за її агресію проти України.

"Сьогодні я поговорив із президентом Туреччини, щоб узгодити наші відповіді на неспровокований напад Росії на Україну. Ми обговорили важливість подальших міжнародних зусиль щодо притягнення Москви до відповідальності за її агресію та підтримку українського народу, коли він стикається з цією кризою", - написав Байден у своєму Twitter.

Джерело: https://twitter.com/POTUS/status/1501980326473707530

Теги: #туреччина #підтримка #байден
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