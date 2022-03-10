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19:31 10.03.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 9 березня 2022 року склали 1506 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1424), зокрема 549 загиблих (516), повідомляє управління Верховного комісара ООН із прав людини.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюма, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинув 101 чоловік, 67 жінок, 9 хлопчиків та 6 дівчаток, тоді як стать 26 дітей та 340 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 957 поранених 14 дівчаток і 4 хлопчики, а також 34 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, кількість загиблих дітей збільшилася на чотирьох, поранених – на двох.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на північ 10 березня було зафіксовано 99 (87) загиблих та 370 (349) поранених на території, контрольованій урядом, та 24 (24) загиблих та 115 (113) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 426 (405) загиблих та 472 (446) поранених.

У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 13:00 9 березня на території, контрольованій урядом, загинула 61 дитина та було поранено 100 дітей.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні проти цифр у попередньому зведенні не слід порівнювати лише з новими випадками, що мали місце 9 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

Теги: #оон #війна
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