Події

17:48 10.03.2022

Для порятунку економіки потрібно скасувати митницю, знизити невоєнні держвидатки та звільнити дороги на мирних територіях України від блокпостів – думка

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Для порятунку економіки країни потрібно скасувати власну митницю та просити сусідні країни і весь світ дерегулювати процедури імпорту-експорту в Україну, а також вирішити питання з логістикою на українських дорогах, вважає співвласник групи компаній "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

"Що потрібно зробити, щоб врятувати економіку. Перше – скасувати власну митницю та просити сусідні країни і весь світ дерегулювати процедури імпорту-експорту в Україну. Адже з початку війни були зруйновані тисячі бізнесів, зламані економічні ланцюги всередині країни. Тому нам вкрай потрібно переключитися на "резервні"потоки із Заходу", - написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку Поперешнюка, якщо цього не буде зроблено, поточна ситуація призведе до болісних гуманітарних наслідків.

Окремо бізнесмен відзначає наявність проблем із транспортуванням вантажів українськими дорогами. "Потрібно звільнити проїзд дорогами України від блокпостів та комендантських годин на відносно мирних територіях. З урахуванням знищення та блокування багатьох доріг, збільшення кількості біженців штучне обмеження пересування транспорту – є не чим іншим, як злочинною халатністю. Товари та люди повинні вільно пересуватися всередині країни та за її межі", - наголосив він.

Крім того, Поперешнюк наголошує на необхідності кардинально знизити всі, крім воєнних статей, держвидатки.

"Потрібно зрівняти видатки бюджету з його доходами, які, прогнозовано, різко падають, щоб утримати гривню від гіперінфляції. Тут нам неабияк у пригоді стане світова фінансова підтримка", - зазначив бізнесмен.

Він також рекомендує звільнити всіх чиновників, крім тих, хто забезпечує боєздатність армії та гуманітарну допомогу, яких, на думку Поперешнюка, залишиться не більше ніж 10%.

У свою чергу заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм на своїй Facebook-сторінці вже писав про те, що логістика продуктів та людей дорогами України стає утрудненою через великий потік транспорту, який накладається на "не завжди організовану роботу блокпостів". За його словами, системне рішення щодо блокпостів та доріг разом із військовими центральними адміністраціями вже готують, хоча його досі не озвучено.

Джерело: https://www.facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk/posts/502233547925291

Теги: #економіка #війна #заходи #думка
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