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17:25 10.03.2022

Леонід Кучма: Лишаюся в Україні. Ми вже перемагаємо і це не зупинити

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Леонід Кучма: Лишаюся в Україні. Ми вже перемагаємо і це не зупинити

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні, а також наголосив, що залишається в Україні.

"За все своє довге життя я ніколи не відчував стільки гордості, болю та гніву, як за ці дні... Я залишаюся вдома в Україні, бо всі ми на рідній землі, іншої немає. І захищатимемо її ми до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар. Об'єднавшись навколо прапора, армії, президента", - йдеться у його заяві, яку оприлюднила у Фейсбуці прессекретар Кучми Дарка Оліфер.

"Незламність і готовність до самопожертви завжди живуть у наших серцях. Просто це як виверження вулкана: важко розбудити, але стримати вже неможливо. Ніхто і ніколи не втримає наших людей, коли вони піднялися за рідну країну", - йдеться у заяві.

"Україна - не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І це не зупинити. А на адресу Росії скажу лише, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте ви прокляті", - написав Кучма.

 

Теги: #кучма #війна
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