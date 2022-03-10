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17:21 10.03.2022

Україна запустила портал "Росія заплатить" щодо збору інформації про руйнування

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Україна запустила портал "Росія заплатить" щодо збору інформації про руйнування

Офіс президента, Міністерство економіки та аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute запустили проєкт "Росія заплатить" - портал зі збору інформації про зруйновані об'єкти внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

"На спеціальному сайті https://damaged.in.ua/ кожен зможе надати інформацію про шкоду, заподіяну внаслідок війни проти України. Надалі ця інформація буде використана українським урядом як докази в міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків", - зазначив KSE Institute у четвер у релізі.

Наразі ресурс містить інформацію про пошкодження інфраструктури та житлових будинків за перші 14 днів війни, зібрану КСЕ та волонтерами. Дані базуються на аналізі 1,8 тис. повідомлень громадян, місцевих органів влади щодо втрат та пошкоджень у всій країні.

Теги: #війна #росія #руйнування
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