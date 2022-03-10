Шмигаль розраховує на консолідовану підтримку від Сенату США у відповідності до проєкту бюджету, що передбачає військову та гуманітарну підтримку Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на консолідовану підтримку від Сенату США щодо узгодження проєкту бюджету, який включає військову та гуманітарну підтримку Україні.

"Вдячний Палаті представників США за майже $14 млрд, передбачені, зокрема, для України. Це вагома підтримка, яка допоможе нам вистояти в боротьбі за свою свободу. Очікуємо такої самої консолідованої підтримки від Сенату", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1501906683978727425?s=21