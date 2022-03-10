Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, парламент ухвалив відповідний закон №2116-IX 3 березня, 4 березня його повернули за підписом глави держави, 6 березня опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України", а 7 березня він набув чинності.

"Примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв'язала та веде проти України та Українського народу. Рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом президента України", - йдеться в повідомленні.

Закон визначає принципи примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів, підстави та порядок примусового вилучення об'єктів права власності, а також правовий режим примусово вилучених в Україні об'єктів.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39165