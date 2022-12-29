САП і НАБУ повідомили про підозру організатору схеми розтрати арештованого майна на 485 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництві прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер повідомили про підозру організатору схеми з розтрати понад 485 млн грн заарештованого майна та ще двох учасників злочинної групи.

Як повідомляє пресслужба САП, власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191,ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України.

"Колишньому генеральному директору ДП "СЕТАМ" (травень 2016 - лютий 2020 року), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського та внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, повідомлено про підозру за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364 КК України та директору приватної компанії, підконтрольної організатору ОЗУ – ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що протягом 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему щодо реалізації арештованого майна.

"Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами в АРМА – від моменту передачі речових доказів АРМА до їх продажу за заниженою вартістю на підконтрольному торговельному майданчику наперед визначеним компаніям", - наголошують правоохоронці.

Зазначається, що керівник АРМА, погодившись із пропозицією, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції з арештованим майном. Зокрема, чиновники АРМА готували обґрунтування належності відповідних заарештованих активів до таких, якими важко управляти, зберігати або швидко псується і може втратити свою вартість.

У зв'язку з цим, надалі це майно оцінювалося, проте вартість визначалася суттєво нижчою за ринкову.

"У свою чергу гендиректор ДП "СЕТАМ" забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб. Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах "СЕТАМ" підконтрольних приватних компаній для створення видимості конкуренції", - уточнюють у прокуратурі.

Там додають, що на сьогодні встановлено 4 епізоди злочинної діяльності: продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальна вартість яких була зменшена у 18 разів); продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності в Київській області (зменшено вартість більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою); продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (ціна зменшена майже в 5 разів); продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшена вартість у 4 рази).

"Загальна сума збитків, завданих у результаті реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн грн", - зазначають у САП.

Повідомляється, що загалом слідство встановило причетність до злочинного угруповання 11 осіб. Раніше про підозру вже було повідомлено 9 осіб, серед яких колишнього голову АРМА, начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціаліста відділу розвитку підприємства ДП "Сетам", оцінювача, засновника та директора приватної компанії.

"Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до зазначеного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності", - підсумували правоохоронці.