Українські хакери оприлюднили інформацію про можливі зв'язки ФСБ РФ із проросійськими активістами в Херсоні - "Інформаційний спротив"

Українські хакери в четвер оприлюднили інформацію про ймовірні зв'язки деяких проросійських активістів із Херсона зі співробітниками Федеральної служби безпеки РФ, повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив".

"Українські хакери отримали доступ до сепаратистської спільноти в соціальній мережі "Вконтакте" та злили листування співробітника ФСБ РФ Солохи Валерія Вікторовича із проросійським активістом Кирилом Стрємоусовим із Херсона та колаборантом Віктором Яценком (уродженець Херсона, ексміністр зв'язку "ДНР" - ІФ), - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У ньому також наведено скриншоти ймовірного співробітника ФСБ зі Стрємоусовим і Яценком, на яких перший пропонує російським спецслужбам плани з дискредитації проукраїнських акцій протесту в Херсоні, а другий передає інформацію про переміщення і місця дислокації військової техніки ЗСУ.

Джерело: https://t.me/inform resistance/133?single