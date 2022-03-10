Події

14:42 10.03.2022

Понад 4,5 тис. відділень "Укрпошти" працюють наразі, додалася безкоштовна переадресація відправлень

1 хв читати
Понад 4,5 тис. відділень "Укрпошти" працюють наразі, додалася безкоштовна переадресація відправлень

Станом на 10 березня в Україні працює 4568 відділень "Укрпошти", компанія також додала послугу безкоштовної переадресації відправлень, повідомила пресслужба національного поштового оператора у четвер.

Крім того, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

"Тепер українці, які через військові дії змінили місце проживання, можуть скористатися послугою переадресації поштових відправлень. Наразі переадресація безкоштовна. Щоб оформити переадресацію, потрібно заповнити форму на сайті: https://www.ukrposhta.ua/ua/zaiavka-na-pereadresatsiiu-reiestrovanoho-poshtovoho-vidpravlennia", - зазначено в повідомленні.

Наразі "Укрпошта" не нараховує плату за зберігання відправлень. Поштові відправлення, термін зберігання яких минув, але які не отримані адресатами, поки що зберігатимуться у поштових відділеннях і не повертатимуться відправникам.

Як повідомлялося, "Укрпошта" відновила роботу у більшості відділень, окрім населених пунктів, де фіксується активна фаза військових дій.

Працюючі відділення "Укрпошти" надають такі послуги: видача відправлень, прийом внутрішніх та міжнародних відправлень (виключно у відкритому вигляді), прийом та видача грошових переказів, прийом платежів. При цьому прийом відправлень та платежів неможливий із/до країн-агресорів Росії та Білорусі.

Теги: #укрпошта #послуги
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 10.03.2022
Харків'яни можуть отримати гуманітарну допомогу через 19 відділень "Укрпошти" - компанія

Харків'яни можуть отримати гуманітарну допомогу через 19 відділень "Укрпошти" - компанія

14:20 04.03.2022
НСЗУ пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг

НСЗУ пропонує на період воєнного часу оплачувати медзакладам фіксовані суми без урахування даних щодо фактично наданих медпослуг

12:21 04.03.2022
"Укрпошта" з 8 березня відновить авіасполучення зі США

"Укрпошта" з 8 березня відновить авіасполучення зі США

19:20 01.03.2022
"Укрпошта" обмежила рух мобільних відділень у селах із метою економії пального для виплати пенсій і субсидій 5 березня

"Укрпошта" обмежила рух мобільних відділень у селах із метою економії пального для виплати пенсій і субсидій 5 березня

19:28 26.02.2022
"Укрпошта" почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ

"Укрпошта" почала приймати благодійні внески на потреби ЗСУ

09:58 21.02.2022
"Укрпошта" запустила перекази за номером телефону для клієнтів із картками Visa

"Укрпошта" запустила перекази за номером телефону для клієнтів із картками Visa

17:26 14.02.2022
"Укрпошта" працює у штатному режимі, у разі потреби готова перейти на комбіновану доставку відправлень

"Укрпошта" працює у штатному режимі, у разі потреби готова перейти на комбіновану доставку відправлень

20:52 08.02.2022
Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

Смілянський оцінює додаткові інвестиції "Укрпошти" в разі купівлі банку в 500 млн-1,5 млрд грн

07:42 03.02.2022
Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

Чиновниці АТ "Укрпошта" повідомили про підозру за розкрадання марок на суму майже 800 тис. грн

11:36 25.01.2022
"Нова пошта" запускає послугу отримання грошей за товар авансом

"Нова пошта" запускає послугу отримання грошей за товар авансом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

З Ізюму виїхали 44 евакуаційні автобуси - Синєгубов

Українські хакери оприлюднили інформацію про можливі зв'язки ФСБ РФ із проросійськими активістами в Херсоні - "Інформаційний спротив"

Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення міст

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив продаж в Україні продовольства з маркуванням не держмовою

МОЗ об'єднало волонтерські ініціативи та запускає єдиний номер для дистанційних телефонних консультацій - Ляшко

Кулеба сподівається, що Лавров передасть до Москви прохання України щодо дозволу гумдопомоги Маріуполю та 24-годинного припинення вогню

Шмигаль розраховує на консолідовану підтримку від Сенату США у відповідності до проєкту бюджету, що передбачає військову та гуманітарну підтримку Україні

"Vodafone Україна" відновив зв'язок у Каховці

Гроссі про можливість зустрічі Україна-МАГАТЕ-РФ: поки що немає рішення з цього приводу

Держмитниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів на 105 млн грн

Від початку війни агресор обстріляв 63 українські лікарні, 5 медиків загинули – Ляшко

Зеленський підписав закон про експропріацію власності РФ в Україні

УВКБ ООН уже отримало понад $300 млн із $500 млн запитаних для біженців України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА