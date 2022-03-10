Понад 4,5 тис. відділень "Укрпошти" працюють наразі, додалася безкоштовна переадресація відправлень

Станом на 10 березня в Україні працює 4568 відділень "Укрпошти", компанія також додала послугу безкоштовної переадресації відправлень, повідомила пресслужба національного поштового оператора у четвер.

Крім того, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

"Тепер українці, які через військові дії змінили місце проживання, можуть скористатися послугою переадресації поштових відправлень. Наразі переадресація безкоштовна. Щоб оформити переадресацію, потрібно заповнити форму на сайті: https://www.ukrposhta.ua/ua/zaiavka-na-pereadresatsiiu-reiestrovanoho-poshtovoho-vidpravlennia", - зазначено в повідомленні.

Наразі "Укрпошта" не нараховує плату за зберігання відправлень. Поштові відправлення, термін зберігання яких минув, але які не отримані адресатами, поки що зберігатимуться у поштових відділеннях і не повертатимуться відправникам.

Як повідомлялося, "Укрпошта" відновила роботу у більшості відділень, окрім населених пунктів, де фіксується активна фаза військових дій.

Працюючі відділення "Укрпошти" надають такі послуги: видача відправлень, прийом внутрішніх та міжнародних відправлень (виключно у відкритому вигляді), прийом та видача грошових переказів, прийом платежів. При цьому прийом відправлень та платежів неможливий із/до країн-агресорів Росії та Білорусі.