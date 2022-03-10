Події

14:24 10.03.2022

Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення міст

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Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення міст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду розробити програму відновлення українських міст.

"Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в четвер.

"Чернігів і Суми, Ахтирка й Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі міста, в які приходило зло, не бачитимуть і сліду від російського вторгнення", - заявив він, додавши, що це будуть: "Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проекти. Для кожного міста!".

"Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Наш Харків, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші - з часів Другої світової війни. Салтівка, Олексіїївка... Можливо, для більшості українців назви нічого не скажуть. Але харків'яни почують", - сказав він.

За словами президента, "площа Свободи буде такою, що там будуть усі європейці! Полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька. Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, Університет Каразіна, Палац праці, Бібліотека Короленка... Ми все відбудуємо! Я обіцяю".

"Харків'яни побачать, що Україна - для них. І це по-справжньому", - заявив Зеленський.

Теги: #президент #відновлення #міста
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