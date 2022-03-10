Події

12:26 10.03.2022

Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

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Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим почув, що припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог, висунутих президентом Росії Володимиром Путіним на адресу України.

"Ми не можемо зупинити війну, якщо країна, яка вчинила агресію, напад, не має бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів з міністрами закордонних справ Росії та Туреччини Сергієм Лавровим і Мевлютом Чавушоглу в Анталії у четвер.

Теги: #рф #мзс #переговори
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