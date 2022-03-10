Події

11:17 10.03.2022

На рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ надійшло 11,1 млрд грн

2 хв читати

Українці та іноземці з 24 лютого до 10 березня перерахували на спецрахунок, відкритий Національним банком України (НБУ) для підтримки Збройних сил України (ЗСУ), 11,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема в інвалюті з-за кордону - еквівалент 3,2 млрд грн.

Як повідомляється на сайті НБУ в четвер, гроші надходили, зокрема, зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 900 млн грн.

НБУ переказав на потреби Нацгвардії 950 млн грн, Нацполіції – 1,65 млрд грн, на потреби Міністерства оборони – 7,17 млрд грн, на потреби Держприкордонслужби – 420 млн грн.

Окрім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 170 млн грн в еквіваленті, зокрема 57 млн грн надійшло з-за кордону в інвалюті.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Теги: #нбу #підтримка #армія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 10.03.2022
Зеленський обговорив із Шольцом питання мирних переговорів та оборонної підтримки

Зеленський обговорив із Шольцом питання мирних переговорів та оборонної підтримки

07:41 10.03.2022
НБУ просить В'єтнам, Туреччину, Казахстан та ще три країни відмовитися обслуговувати російські картки "МИР"

НБУ просить В'єтнам, Туреччину, Казахстан та ще три країни відмовитися обслуговувати російські картки "МИР"

21:30 09.03.2022
Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

Глава МЗС Італії: Війна Путіна має припинитися

20:42 09.03.2022
Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

Зеленський повідомив спікеру Палати представників США про гуманітарну кризу в Україні, спричинену діями РФ

19:54 09.03.2022
Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

Зеленський обговорив із Мішелем необхідність скоординованого тиску на РФ

19:40 09.03.2022
Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів

Велика Британія вивчає можливість додаткової підтримки України для захисту від авіаударів

19:01 09.03.2022
Порошенко: Я роблю все можливе, щоб підтримати Зеленського

Порошенко: Я роблю все можливе, щоб підтримати Зеленського

18:57 09.03.2022
Кожен другий українець вірить у "закриття неба" над Україною країнами НАТО - соцопитування "Рейтингу"

Кожен другий українець вірить у "закриття неба" над Україною країнами НАТО - соцопитування "Рейтингу"

18:05 09.03.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії забезпечення гуманітарних коридорів для мирних громадян та питання членства України в ЄС

19:40 08.03.2022
Зеленський і Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів

Зеленський і Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

Лавров обговорить із відповідними органами гуманітарний коридор із Маріуполя - Кулеба

Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

Автобуси для евакуації цивільних виїхали до Бучі – міськрада

ОСТАННЄ

Україна продовжила карантин через COVID-19 до кінця травня

Бойко закликав нардепів зібратися та розпочати роботу парламенту

Російські окупанти розпочали авіаобстріл Маріуполя, бомби потрапляють у житлові будинки – міськрада

Лавров обговорить із відповідними органами гуманітарний коридор із Маріуполя - Кулеба

Припинення вогню РФ прив'язане до виконання вимог Путіна до України

Кулеба та Лавров обговорили питання припинення вогню на 24 години, але не досягли прогресу в цьому питанні

Кабмін дозволив відтермінування митних платежів під час імпорту ліків та низки продуктів і товарів - постанова

"Укренерго" успішно впорається з ремонтом пошкоджених російськими загарбниками ліній енергопостачання ЧАЕС без допомоги Білорусі

Тривають бої на території Броварського району, окупант продовжує накопичувати війська і техніку – Київська ОВА

ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ РФ ПРИВ'ЯЗАНЕ ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ ПУТІНА ДО УКРАЇНИ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА