Росія не братиме участі в роботі Ради Європи - МЗС

Росія не має наміру брати участь у діяльності Ради Європи, оскільки країни Заходу підривають роботу цієї організації, заявило МЗС РФ.

"Недружні Росії держави ЄС і НАТО, зловживаючи своєю абсолютною більшістю в Комітеті міністрів Ради Європи (КМРЄ), продовжують лінію на руйнування Ради Європи та загального гуманітарно-правового простору в Європі", - йдеться в заяві МЗС РФ, поширеній у четвер.

МЗС Росії заявило: "Росія не братиме участі в перетворенні натовцями та ЄС, що слухняно йде за ними, найстарішої європейської організації в черговий майданчик для заклинань про західну перевагу та самомилування". "Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним, без Росії", - йдеться в заяві.