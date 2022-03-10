Події

08:51 10.03.2022

Держдеп США порівняв дії РФ в Україні з блокадою Ленінграда у Другій світовій війні

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Держдеп США порівняв дії РФ в Україні з блокадою Ленінграда у Другій світовій війні

Українські міста та їхні жителі сьогодні опинилися в такій самій блокаді і з такими ж загрозами загибелі як блокадники Ленінграда у Другій світовій війні, тільки тепер це насильство вчиняє російська влада, заявляє Держдепартамент США.

"Кожен росіянин знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста", - написав держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter у ніч на четвер і проілюстрував свій пост світлинами матері з дитиною в блокадному Ленінграді у 1942 році та в Маріуполі у 2022 році.

"Історія, з якою росіяни добре обізнані, повторюється. Соромно заподіювати ці руйнування невинним мирним жителям України. Впустіть їжу та ліки. Випустіть неушкодженими мирних жителів", – опублікував пост у Twitter представник Держдепу США Нед Прайс разом із фотографіями зруйнованого Ленінграда 1943 року 2022 року.

Теги: #рф #обвинувачення #блінкен
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