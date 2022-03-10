За добу в зоні проведення ООС ліквідовано 5 пожеж, надано допомогу населенню у розборі завалів та евакуації з підвалів до захисних приміщень

Рятувальники, що входять до складу ООС, за добу здійснили ліквідацію 5 пожеж; залучалися для допомоги населенню з розбору завалів та евакуації з підвалів у захисні укриття; надано допомогу в розвантаженні гумдопомоги та підвезенні води.

"За минулу добу підрозділами ДСНС, які входять до складу, здійснено 24 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 5 пожеж. Залучено 24 одиниці техніки та 104 особи особового складу", – йдеться у зведенні за середу, 9 березня, на сторінці ООС у Facebook у ніч на четвер.

Також було 6 залучень груп піротехнічних робіт: двома групами піротехнічних робіт 5 разів було проведено обстеження території на площі 0,04 га, в населеному пункті Покровськ. Вибухонебезпечні предмети не виявлено; групою піротехнічних робіт було проведено обстеження території на площі 0,02 га у населеному пункті Михайлівка. Вибухонебезпечні предмети не виявлено.

Відпрацьовано 13 залучень для надання допомоги населенню:

- тричі проведено евакуацію людей з підвалів житлових будинків у Рубіжному до захисних укриттів;

- проведено розбір завалів зруйнованих двох житлових будинків у Рубіжному. Виявлено тіла 3 загиблих.;

- проведено евакуацію населення з підвального приміщення у Сєвєродонецьку до захисних споруд;

- здійснено підвезення технічної води людям, які перебувають у підвальному приміщенні в Лисичанську;

- проведено розбір завалів зруйнованого будинку у Привіллі. Виявлено 1 загиблу особу;

- здійснено розвантаження гуманітарної допомоги в Рубіжному;

- Здійснено підвезення технічної води для потреб населення в Мар’їнці, Авдіївці, Красногорівці, Гострому;

- проведено відновлювальні роботи покрівлі триповерхового житлового будинку у Торецьку. Відновлено конструктивні елементи покрівлі на площі 140 м кв. та решетування покрівлі на площі 35 м.

На звітний час, у результаті бойових дій пошкоджено будівлю ЗОШ №1 населеного пункту Попасна; внаслідок бойових дій сталося влучення вибухонебезпечного предмета поблизу залізничної станції "Шпічкіно" населеного пункту Ясногірка. Інформація про наслідки встановлюється.

Станом на 18.00 9 березня 2022 року проведено евакуацію населення з населених пунктів Волноваського району та населеного пункту Волноваха в кількості 143 осіб.

"У період з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 6,4 тис. осіб та із населених пунктів Донецької області близько 3544 тис. осіб", – зазначили в ООС.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news