Події

00:23 10.03.2022

Деякі лідери Заходу мають або закрити українське небо від російських ракет та бомб, або дати нам бойові літаки – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів Заходу закрити небо над Україною або надати державі бойові літаки для припинення авіаударів.

"Ми маємо повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще першого дня вторгнення: або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", – заявив глава держави у своєму відеозверненні в ніч із середи на четвер.

Водночас він зазначив, що провів у середу переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, спікером Палати представників США Ненсі Пелосі, а також прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, які повністю поінформовані про те, що відбувається, зокрема, в Маріуполі, і про ситуацію в усіх інших регіонах України, де тривають бойові дії.

"Працюємо, щоб Росія відчула наслідки своїх дій. Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо. Я вдячний абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію, які збирають підписи, які переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги", – додав Зеленський.

Джерело: https://youtu.be/GQyVOnuE8ec

Теги: #небо #захід #заклик
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