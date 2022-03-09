Кулеба та глава МЗС Франції провели розмову перед зустріччю лідерів ЄС у Версалі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном санкції стосовно Росії, які мають посилюватися доти, доки Москва не припинить агресію, а також питання членства України в ЄС.

"Поговорив із Жан-Івом Ле Дріаном перед зустріччю лідерів ЄС у Версалі. Наголосив на історичній важливості надання членства в ЄС Україні, яка зараз бореться за себе і за всю Європу. Обговорювалися санкції стосовно Росії, які мають посилюватися доти, доки Москва не припинить агресію та воєнні злочини", - написав Кулеба у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1501662051567128584?s=21