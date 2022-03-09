250 жителів Ізюма евакуювали до Слов'янська – голова ОВА

250 жителів Ізюма евакуювали до Слов'янська, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Це лише невелика частина мирного населення знищеного окупантами міста. Ми підготували понад 40 автобусів для повної евакуації, а вдалося виїхати лише шести одиницям транспорту", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Синєгубов наголосив, що сьогодні Ізюм повністю непридатний для життя: немає світла, тепла, води, зв'язку. Інфраструктуру знищено.

"Через обстріли російського ворога гуманітарні вантажі також не вдалося доставити. Це тероризм з боку Росії проти безневинних людей!" - додав голова ОВА.

Джерело: https://t.me/synegubov/2589