Опозиція у ФРН закликає зупинити постачання газу "Північним потоком-1"

Голова партії ХДС Фрідріх Мерц, що знаходиться в опозиції, закликав владу ФРН відмовитися від поставок російського газу газопроводом "Північний потік - 1", пише в середу німецький журнал Spiegel.

"Під час дискусії про постачання енергоресурсів з Росії Фрідріх Мерц виступив за радикальне скорочення: лідер ХДС і голова парламентської фракції ХДС/ХСС висловився за припинення постачання російського газу газопроводом "Північний потік - 1", - наводить Spiegel позицію Мерця.

За словами політика, такий крок "уособлював би новий рівень санкцій", спрямованих проти Росії.

Мерц також зазначив, що у разі ухвалення такого рішення газопостачання ФРН буде обмежене.

"Ми вважаємо, що ми повинні піти на такий крок у зв'язку із ситуацією, яка там склалася", - наголосив голова ХДС.