Юн Сок Йоль переміг на виборах президента Республіки Корея

На виборах президента Республіки Корея переміг кандидат від основної опозиційної партії "Сила народу" Юн Сок Йоль, його опонент визнав поразку, повідомляють південнокорейські ЗМІ у середу.

"Я зробив усе можливе, але не виправдав ваших очікувань. Уся відповідальність лежить на мені. Я вітаю з перемогою кандидата Юн Сок Йоля", - заявив кандидат від панівної Демократичної партії Лі Чже Мен за підсумками голосування.

Наразі підраховано 98% голосів. Юн Сок Йоль отримав 48,59%, тоді як його опонент набрав 47,79%.

Перш ніж вирушити до штаб-квартири партії, Юн Сок Йоль подякував своїм прихильникам. Він змінить на посаді президента країни Мун Чже Іна.

Голосування відбулося на тлі сильного зростання захворюваності на COVID-19 у Південній Кореї. Влада раніше дозволила сотням тисяч інфікованих громадян або тим, хто перебуває на карантині, приходити голосувати на дільниці, але лише після завершення основного етапу голосування, зазначає "Ренхап".

"Ренхап" також пояснює, що результати виборів можуть суттєво вплинути на подальший розвиток Республіки Корея, оскільки кандидати розходяться в поглядах як з питань внутрішньої політики, включно з соціальним забезпеченням, так і зовнішньої політики, зокрема, щодо проблеми взаємин із КНДР.