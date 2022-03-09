Події

21:13 09.03.2022

Вашингтон буде реагувати, якщо РФ вирішить націоналізувати підприємства, що покинули її ринок - Псакі

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Вашингтон вживе заходів у тому випадку, якщо Росія вирішить конфіскувати майно зарубіжних підприємств, що залишили її ринок через події в Україні, заявила під час брифінгу в середу представник Білого дому Дженніфер Псакі.

"Ми вітали рішення цих компаній (про відхід з ринку РФ - ІФ), але ми їх до цього не підштовхували. Якщо вони (влада Росії - ІФ) ухвалять подібне рішення (про націоналізацію - ІФ), ми звичайно вживемо заходів, але поки що нічого подібного не сталося", - сказала Псакі, відповідаючи на запитання журналіста, який попросив коментар щодо пропозицій, що звучать у РФ про націоналізацію.

Теги: #сша #росія #позиція #націоналізація
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