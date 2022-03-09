Події

20:04 09.03.2022

Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

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Ремонтні бригади "Оператор ГТС України" через постійні обстріли з боку російських військ вже третю добу не можуть розпочати відновлення магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь, щоб відновити подачу газу майже мільйону українських споживачів, повідомив глава компанії Сергій Макогон.

"Якщо буде організовано коридор, якщо буде гарантована безпека наших фахівців – ми готові у найкоротші терміни відновити газопостачання до наших міст у цьому регіоні", – сказав він в ефірі Національного телемарафону в середу.

За його словами, спеціалісти компанії досі не знають навіть характеру пошкоджень газопроводу.

Макогон також уточнив, що проблеми з газопостачанням через пошкоджену інфраструктуру крім Маріуполя мають Харків, Краматорськ, Сєвєродонецьк і північ Київської області.

Як повідомлялося, 6 березня в результаті обстрілу російських окупантів було пошкоджено магістральний газопровід Краматорськ-Донецьк-Маріуполь. У результаті близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишились без газу.

Теги: #війна #пошкодження #газопровід
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