Фахівці ОГТСУ через обстріл вже третю добу не можуть розпочати ремонт магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь

Ремонтні бригади "Оператор ГТС України" через постійні обстріли з боку російських військ вже третю добу не можуть розпочати відновлення магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь, щоб відновити подачу газу майже мільйону українських споживачів, повідомив глава компанії Сергій Макогон.

"Якщо буде організовано коридор, якщо буде гарантована безпека наших фахівців – ми готові у найкоротші терміни відновити газопостачання до наших міст у цьому регіоні", – сказав він в ефірі Національного телемарафону в середу.

За його словами, спеціалісти компанії досі не знають навіть характеру пошкоджень газопроводу.

Макогон також уточнив, що проблеми з газопостачанням через пошкоджену інфраструктуру крім Маріуполя мають Харків, Краматорськ, Сєвєродонецьк і північ Київської області.

Як повідомлялося, 6 березня в результаті обстрілу російських окупантів було пошкоджено магістральний газопровід Краматорськ-Донецьк-Маріуполь. У результаті близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишились без газу.