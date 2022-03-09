Україна через воєнну агресію РФ зупинила роботу понад 2/3 своїх вітростанцій - УВЕА

Київ. 9 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Вітроенергетичні компанії, що працюють в Україні, через воєнну агресію Російської Федерації зупинили загалом понад 2/3 генерувальних установок, повідомив голова Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

"Станом на 9 березня 2022 року зупинено роботу вітроелектростанцій (ВЕС) загальною потужністю 1 162,5 МВт. Залишаються в роботі 372,5 МВт", - сказав Конеченков у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" в середу.

Згідно з наданими ним розрахунками, практично всі ВЕС зупинено в Херсонській області. Це ВЕС "Ставки" (9,23 МВт), "Берегова" (12,3 МВт), "Новотроїцька" (72,6 МВт), "Овер'янівська" (68,4 МВт), "Мирненська" (163 МВт) компанії Vindkraft. Залишилася працювати лише її "Новоросійська ВЕС" (9,23 МВт). Зазначено, що на Мирненській ВЕС згоріла одна із 39 турбін, знищено весь транспорт для обслуговування ВЕС, персонал через постійні обстріли не може розпочати роботу.

Також зупинено "Сиваську ВЕС" (2,92 МВт) та "Сиваську ВЕС Тотал Ірен" (245,7 МВт) ТОВ "Сивашенергопром". За даними УВЕА, на останній після обстрілу військами РФ згоріла одна вітротурбіна (було встановлено 63 турбіни Nordex по 3,9 МВт), персонал обстрілюють і не допускають до роботи, також пошкоджено трансформаторну підстанцію та лінію електропередач.

У Запорізькій області зупинено всі ВЕС компанії ДТЕК, за винятком ВЕС "Приморська-1" (99,58 МВт). Не працюють "Ботієвська ВЕС" (199,88 МВт), "Приморська-2" (99,58 МВт) та "Орлівська ВЕС" (98,8 МВт). Зазначено, що станції не працюють через пошкодження ліній електропередач, також знеструмлено ПС 330кВ у Мелітополі, тимчасово окупованому РФ.

З цієї самої причини, як зазначає УВЕА, зупинено Запорізьку ВЕС (98,1 МВт) ТОВ "Юрокейп Юкрейн".

На Одещині зупинено ВЕС "Южне Енерджі" (76,5 МВт), що належить ТОВ "Южне Енерджі". На першій черзі "Дністровської ВЕС" (40 МВт) ТОВ "Елементум Енерджі" працює 9 із 10 турбін, залишилася в роботі ВЕС "Овід Вінд" (32,67 МВт) ТОВ "Овід Вінд", але УВЕА зазначає, що компанія GE, яка їх обслуговує, пішла з України

На Миколаївщині зупинено три вітротурбіни по 3,2 МВт "Вітряного парку "Причорноморський" (42,8 МВт) ТОВ "УК "Вітропарки України" (загалом налічується 14 турбін різної потужності).

Як повідомлялося, за даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на кінець 2021 року загальна потужність ВЕС становить 1673 МВт, промислових СЕС – 6226,9 МВт.