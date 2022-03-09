Події

16:17 09.03.2022

"Київстар" підключив до фіксованого інтернету 65 бомбосховищ у 9 містах, "Датагруп" та Volia відновили роботу мережі у Херсоні та Краматорську

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Мобільний оператор "Київстар" підключив до фіксованого інтернету 65 бомбосховищ у дев'яти містах, повідомила пресслужба компанії в середу.

Згідно з пресрелізом, фіксований інтернет від "Київстару" розпочав роботу у 65 бомбосховищах у Житомирі, Рівному, Львові, Дніпрі, Обухові, Хмельницькому, Києві, Чернівцях та Луцьку.

Крім цього, в компаніях "Датагруп" та Volia повідомили про повне відновлення роботи телекомунікаційної мережі в Херсоні та Краматорську.

Теги: #війна #інтернет #звязок
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