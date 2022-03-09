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16:16 09.03.2022

У "Європейській солідарності" закликають Зеленського підписати закони, необхідні для боротьби із російськими окупантами

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У фракції "Європейська солідарність" закликають президента України Володимира Зеленського негайно підписати закони про заборону пропаганди держави-агресора, про кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції та колабораціонізм.

"Тиждень президент не підписує чотири важливі закони, які Верховна Рада… ухвалила величезною кількістю голосів минулого тижня - №5101, №5102, №5143, №5144. Це законопроєкти про заборону пропаганди держави-агресора, про кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції, а також колабораціонізм", - написала народний депутат із "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе у середу у Фейсбуці.

За її словами, ці документи необхідно підписати негайно, щоб забезпечити боротьбу з ворогами в тилу.

"Подальше зволікання неприпустимо. За панькання з колаборантами країна платить життям найкращих людей", - наголосила народний депутат.

Як повідомлялося, згідно із законопроєктами №5101 та №5102 суд своїм рішенням може припинити діяльність релігійних організацій, політичних партій та громадських організацій, які займаються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора.

Законопроєкти №5143 та №5144 упроваджують кримінальну відповідальність за поширення ворожої агітпродукції та колабораціонізм.

Джерело: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Теги: #парламент #закони
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