Quacquarelli Symonds припиняє співпрацю з російськими та білоруськими вишами у зв'язку з розв'язаною проти України війною

Глобальне аналітичне агентство у галузі вищої освіти Quacquarelli Symonds, яке укладає один із найпопулярніших рейтингів університетів світу QS World University Rankings, вирішило припинити співпрацю з російськими та білоруськими закладами вищої освіти у зв'язку із розв'язаною проти України війною.

"Ми обурені війною, яку Росія веде проти українського народу. Ми віримо в силу міжнародної освіти для сприяння порозумінню та співпраці, але зараз ми бачимо, як університетські містечка зазнали руйнувань, а наші партнери, колеги та друзі були переміщені та постраждали від гуманітарної катастрофи", – йдеться в офіційному повідомленні засновника та СЕО компанії, на якого посилається Міністерство освіти і науки.

У повідомленні зазначено, що у відповідь на дії РФ організація вживає заходів.

Зокрема, підтримує за допомогою консультаційних послуг і програм мобільності, у тому числі через портал QS TopUniversities, українських та іноземних студентів та абітурієнтів, які постраждали під час війни.

Також за допомогою різних платформ (під час самітів, через вебсайт та публікації) організовує дискусії серед міжнародної освітньої спільноти щодо спричиненої війною кризи та пошуку можливостей підтримати постраждалих людей, а також припиняє співпрацювати з новими клієнтами в РФ та зупиняє активну взаємодію з російськими клієнтами, співробітництво з якими велося раніше.

Крім того, ухвалено рішення не включати російські та білоруські виші до нових рейтингів університетів та припинити рекламувати російські виші або РФ як місце для навчання.