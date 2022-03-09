Події

15:30 09.03.2022

Освітній омбудсмен проти скасування ЗНО у 2022 році

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Освітній омбудсмен проти скасування ЗНО у 2022 році

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов проти скасування зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як механізму доступу до вищої освіти у 2022 році.

"Категорично проти скасування ЗНО як справедливого та перевіреного часом механізму забезпечення рівних прав доступу до вищої освіти. Час, формат та механізм проведення вступної кампанії, основою якої є ЗНО, мають змінюватися відповідно до умов воєнного часу. Але повне скасування ЗНО означає повернення корупції у вступну кампанію й тотальне знецінення навчальної праці відповідальних випускників", - прокоментував Горбачов повідомлення Міністерства освіти і науки у соціальних мережах.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що влада пропонує скасувати державну підсумкову атестацію для 11 класів та зовнішнє незалежне оцінювання як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг у 2022 році.

Теги: #омбудсмен #зно #позиція
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