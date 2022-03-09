ЧАЕС знеструмлена, через 48 годин виникне загроза витоку радіації – Кулеба

Чорнобильська атомна електростанція (ЧАЕС) наразі знеструмлена, за дві доби відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю всю міжнародну спільноту негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання", - написав Кулеба у Twitter.

За його словами, резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС і її об'єктів протягом 48 годин, після чого "відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації".

"Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно!" - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, військові РФ захопили територію зони відчуження ЧАЕС та саму електростанцію. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало припинення дистанційного передання даних із встановлених на Чорнобильській АЕС систем контролю за дотриманням гарантій. "Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі та що загрожує регіону. Вкрай небезпечна ситуація", - зазначили в МАГАТЕ.