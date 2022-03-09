Події

13:28 09.03.2022

Боррель заявив, що нові санкції ЄС через агресію проти України торкнуться майже 100 осіб

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Країни ЄС планують упровадити санкції щодо 100 осіб у зв'язку з агресією РФ проти України, заявив у середу голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Країни-члени ЄС працюють над новим пакетом санкцій, дія яких пошириться на майже 100 осіб, які мають різні рівні влади (Росії - ІФ), а також над економічними санкціями", - заявив Боррель у Європарламенті.

Він висловив сподівання, що новий пакет санкцій ухвалять у середу до кінця сесії парламенту ЄС.

Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС має намір піддати санкціям 14 громадян Росії, серед них - низка заможних осіб, членів їхніх сімей. Окрім того, за даними агентства, під санкціями можуть опинитися десятки законодавців.

Водночас у Брюсселі мають намір відмовитися від обговорення санкцій щодо портів, зазначало Bloomberg із посиланням на неназваних дипломатів.

Теги: #ес #росія #санкції #плани
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