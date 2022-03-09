Події

13:19 09.03.2022

Червоний Хрест повертає до Києва свого представника – розмова Шмигаля та президента МКЧХ

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Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що організація повертає до Києва свого представника, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мав телефону розмову з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Є позитивний сигнал: Червоний Хрест повертає до Києва свого представника. Для нас перший пріоритет зараз – поставки гуманітарної допомоги до оточених міст та евакуація з цих міст людей", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1501514752278908932?s=21

Теги: #київ #мкчх
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