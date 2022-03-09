Унаслідок обстрілів 8 березня в Луганській області загинули 5 мирних громадян, 16 дістали поранень

Унаслідок обстрілів житлових районів Луганської області 8 березня загинули п'ятеро мирних жителів, ще 16 дістали поранень, повідомляє Національна поліція України.

"Найстрашніша доба за час війни в Луганській області. Протягом доби 8 березня російські окупаційні війська продовжували обстріли житлового сектора й об'єктів інфраструктури Луганської області. Внаслідок обстрілів п'ятеро наших громадян загинули, 16 дістали поранень", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу.

За інформацією Нацполіції, внаслідок обстрілів із важкої та реактивної артилерії пошкоджені понад 35 багатоповерхових і приватних будинків у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Лисичанськ. Пошкоджені також будівлі торговельного центру, об'єкти критичної інфраструктури (газопровід) і спортивні об'єкти.

"За всіма фактами обстрілів мирного населення слідчими поліції Луганської області відкрито кримінальні провадження за 438 УК України "порушення законів і звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції повідомляють, що в Луганській області тимчасово не працює лінія 102, для виклику поліції можна дзвонити за телефонами 095 234 57 37, 050 250 09 02 або в чергові частини територіальних підрозділів: 095 234 57 37 (Сєвєродонецьк), 050 662 92 33 (Лисичанськ), 066 804 64 94 (Кремінна), 095 652 79 04 (Рубіжне), 095 484 15 30 (Попасна), 066 274 39 90 (чергова частина ГУНП у Луганській області).

Джерело: https://t.me/UA National Police/2254