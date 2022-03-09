"Укрзалізниця" додає на середу евакуаційні рейси з Києва, Кривого Рогу, Дніпра

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) додає на середу, 9 березня, евакуаційні рейси з міст, де наразі спостерігається найвищий попит пасажирів, повідомляє УЗ у своєму Telegram-каналі у середу.

Зазначається, що, зокрема, додано потяги: "Інтерсіті+" із залізничної станції "Дарниця" (Лівий берег Києва) до Львова (13:00), Кривий Ріг - Чоп (15:00), Дніпро - Львів (19: 00).

Одночасно рейс 724 Харків – Львів о 17:00 скасовано через насиченість рейсів із Харкова.

Перший ранковий "Інтерсіті+" вирушив із Харкова, ще два потяги очікують посадки.

Інші планові рейси по ст. Харків: 12:36 - №46 Лиман – Ужгород; 14:00 – ІС+ Харків – Львів; 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман; 15:09 – №15 Харків – Рахів; 19:27 – №795 Харків – Дніпро; 21:08 - №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ; 21:43 – №7 Харків – Одеса; 22:40 - №45 Ужгород – Лиман.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1425