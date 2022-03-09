Ворог не веде наступальних дій, продовжує завдавати ракетних ударів по житлових районах околиці Харкова – голова ОВА

Харків повністю перебуває під обороною ЗСУ, минулої доби російські війська здійснили понад 50 артилерійських обстрілів та обстрілів із реактивної системи залпового вогню по околицях Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ситуація в Харківській області станом на 9 березня. Харків повністю під обороною ЗСУ. Ворог не робить активних наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по житловій інфраструктурі на околиці міста", - йдеться у повідомленні голови ОВА в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, минулої доби російські окупаційні війська вчинили понад 50 артилерійських обстрілів та обстріли з реактивної системи залпового вогню по районах Олексіївки, П’ятихаток, Північного шосе, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

У повідомленні зазначено, що приблизно о 21.25 вівторка стався авіаналіт винищувачів противника з міста Бєлгород РФ на Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили та взяли зворотний курс. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

Також, як інформує глава ОВА, тривають бойові дії в районі Ізюма – противник вибудовує понтонно-мостові переправи через м. Сіверський Донець і Берека.

У повідомленні зазначається, що українські військові дали чергову відсіч ворогові в напрямку Дергачів. Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова. Після невдалого спротиву ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння. Частина особового складу противника втекла в лісові масиви в напрямку Бєлгорода, просимо сприяти місцеве населення бути обачними та за можливості сприяти пошуку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією голови ОВА, в ніч проти середи в селі Андріївна Балаклійського району стався бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника.

"Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав тікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/synegubov/2579