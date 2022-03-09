Події

09:37 09.03.2022

Ворог не веде наступальних дій, продовжує завдавати ракетних ударів по житлових районах околиці Харкова – голова ОВА

2 хв читати

Харків повністю перебуває під обороною ЗСУ, минулої доби російські війська здійснили понад 50 артилерійських обстрілів та обстрілів із реактивної системи залпового вогню по околицях Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ситуація в Харківській області станом на 9 березня. Харків повністю під обороною ЗСУ. Ворог не робить активних наступальних дій, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по житловій інфраструктурі на околиці міста", - йдеться у повідомленні голови ОВА в телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, минулої доби російські окупаційні війська вчинили понад 50 артилерійських обстрілів та обстріли з реактивної системи залпового вогню по районах Олексіївки, П’ятихаток, Північного шосе, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

У повідомленні зазначено, що приблизно о 21.25 вівторка стався авіаналіт винищувачів противника з міста Бєлгород РФ на Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили та взяли зворотний курс. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

Також, як інформує глава ОВА, тривають бойові дії в районі Ізюма – противник вибудовує понтонно-мостові переправи через м. Сіверський Донець і Берека.

У повідомленні зазначається, що українські військові дали чергову відсіч ворогові в напрямку Дергачів. Сухопутні частини ЗСУ спільно з частинами Нацгвардії та тероборони перейшли в контрнаступ на позиції артилерії та реактивні системи залпового вогню противника, які систематично обстрілювали околиці міста Харкова. Після невдалого спротиву ворог вдався до втечі, при цьому кинув військову техніку у вигляді важкого озброєння. Частина особового складу противника втекла в лісові масиви в напрямку Бєлгорода, просимо сприяти місцеве населення бути обачними та за можливості сприяти пошуку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією голови ОВА, в ніч проти середи в селі Андріївна Балаклійського району стався бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника.

"Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав тікати. При цьому кинули посеред поля свого пораненого бойового товариша. Його наші українські військові-прикордонники взяли в полон", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/synegubov/2579

Теги: #харків #ситуація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 09.03.2022
Маріуполь залишається в облозі, а в Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА

Маріуполь залишається в облозі, а в Мар'їнській громаді від початку доби триває бій – голова Донецької ОВА

09:57 09.03.2022
Ніч у Києві пройшла спокійно, столиця допомагає з евакуацією жителів Гостомелю, Ірпеня та Бучі

Ніч у Києві пройшла спокійно, столиця допомагає з евакуацією жителів Гостомелю, Ірпеня та Бучі

21:22 08.03.2022
Російські окупанти не дозволяють створити "зелені коридори" для евакуації з Ізюму

Російські окупанти не дозволяють створити "зелені коридори" для евакуації з Ізюму

19:42 08.03.2022
У напрямку Києва для посилення угруповання своїх військ Росія планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу ПВК "Ліга" - Міноборони України

У напрямку Києва для посилення угруповання своїх військ Росія планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу ПВК "Ліга" - Міноборони України

19:20 08.03.2022
Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

18:22 08.03.2022
Російську десантно-штурмову групу на Харківщині частково знищено, частина втекла до РФ - Синєгубов

Російську десантно-штурмову групу на Харківщині частково знищено, частина втекла до РФ - Синєгубов

17:31 08.03.2022
До Харкова прийшло 24 вагони гуманітарної допомоги - нардеп Якименко

До Харкова прийшло 24 вагони гуманітарної допомоги - нардеп Якименко

16:20 08.03.2022
Унаслідок обстрілу Охтирки Сумської області одна особа загинула і 14 поранені, прокуратура відкрила провадження

Унаслідок обстрілу Охтирки Сумської області одна особа загинула і 14 поранені, прокуратура відкрила провадження

16:17 08.03.2022
У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

12:53 08.03.2022
У Луганській області частково або повністю знеструмлено 36 населених пунктів, без газу 29 – голова обладміністрації

У Луганській області частково або повністю знеструмлено 36 населених пунктів, без газу 29 – голова обладміністрації

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами

Росія втратила з 24 лютого в Україні понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 вертоліт – Генштаб ЗСУ

У результаті обстрілу в Сєвєродонецьку загинули десятеро людей, ще десять – постраждали – голова Луганської ОВА

У результаті авіаудару в Сумах загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім осіб поранено – голова Сумської ОДА

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію – генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Україна на період військової агресії РФ має дозволити ввезення та продаж пального якості Євро-4 – думка

Унаслідок авіанальоту РФ на с. Донець Харківської області загинули одна доросла людина і 7-річна дитина – ДСНС

Кабмін затвердив порядок надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану

МАГАТЕ вже не отримує дистанційних даних із систем контролю на ЧАЕС

Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами

Україна та РФ погодили припинення вогню з 9 до 21 години для евакуації населення шістьма коридорами - Верещук

УКРАЇНА ТА РФ ПОГОДИЛИ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ З 9:00 ДО 21:00 ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ШІСТЬМА КОРИДОРАМИ - ВЕРЕЩУК

Під егідою Червоного хреста організовано "зелений коридор" для евакуації жителів Енергодара до Запоріжжя

Україна виборола ще дві медалі на Паралімпіаді у Пекіні

Росія втратила з 24 лютого в Україні понад 12 тисяч військових, 317 танків, 49 літаків та 81 вертоліт – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА