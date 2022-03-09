Події

07:34 09.03.2022

Дію гуманітарного коридору "Суми-Полтава" було продовжено - голова Сумської ОДА

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УКРАЇНА – Дія гуманітарного коридору "Суми-Полтава" була продовжена з 9.00 до 21.00 у середу, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридору із Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00", - написав голова ОДА у Telegram-каналі в середу.

Також він зазначив, що "можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні та ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку та з інвалідністю".

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/948

Теги: #війна #гумкоридор
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