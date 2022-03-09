Події

07:10 09.03.2022

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію – генштаб ЗСУ

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Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію – генштаб ЗСУ

УКРАЇНА – Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах визначених операційних зон, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

На Північному та Північно-західному напрямках продовжується ведення бойових дій в Поліському та Волинському операційних районах, а також вздовж ділянки державного кордону України та в районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець, триває оборона міста Чернігова.

Угруповання сил та засобів оборони Києва відбиває наступ противника, завдає вогневих поразок його наступальним угрупованням та стійко утримує певні рубежі.

Повітряні Сили ЗСУ відображають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об'єктів інфраструктури України та угруповань військ.

Відомо, що у населених пунктах Чернігівської області, що тимчасово зайняті російськими військами, ворог, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, продовжує переховувати озброєння та військову техніку серед житлових будинків та в приміщеннях сільськогосподарських об’єктів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/268272335485852

Теги: #війна #зсу #зведення
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