МВФ планує надати Україні допомогу у розмірі $1,4 млрд - виконавчий директор фонду

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розглядає питання щодо виділення Україні $1,4 млрд як допомоги, оголосила у вівторок за східним часом США виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва.

"Сьогодні ми направили нашій Виконавчій раді пропозицію, яку вони розглянуть для затвердження завтра рішення, про виділення $1,4 млрд на підтримку України, щоб допомогти їй впоратися з потрясінням, викликаним війною", - йдеться у поширеній фондом заяві Георгієвої.

Вона зазначила, що у грудні МВФ вже виділив Україні $700 млн, а також надали їй спеціальні права запозичення у розмірі $2,7 млрд.