PepsiCo призупиняє продаж прохолоджувальних напоїв у РФ

Компанія PepsiCo повідомила про рішення призупинити продаж у Росії прохолоджувальних напоїв.

"Ми оголошуємо про призупинення продажу в Росії Pepsi-Cola і наших глобальних брендів напоїв, зокрема 7Up і Mirinda. Ми також призупинимо інвестиції та рекламну діяльність у РФ", - ідеться в повідомленні на сайті компанії.

При цьому в документі наголошується, що в компанії пам'ятають "про гуманітарні аспекти бізнесу" й тому продовжать продаж у Росії іншої своєї продукції, зокрема молочної, а також продуктів харчування для дітей.

PepsiCo також зупиняє програму капвкладень, рекламну та промоактивность на російському ринку.