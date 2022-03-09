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00:37 09.03.2022

Fitch знизило рейтинг Росії в іноземній валюті до "C" з "B"

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Російської Федерації в іноземній валюті до "C" з "B".

Довгостроковий РДЕ Росії в національній валюті погіршено до "C" з "B+", ідеться в пресрелізі агентства.

Короткострокові РДЕ в іноземній і національній валюті знижені до "C" з "B", стеля країнового рейтингу - до "B -" з "B".

"Рейтинг на рівні "C" відображає думку Fitch про близький суверенний дефолт", - зазначається в пресрелізі.

Теги: #fitch #росія #рейтинги #зниження
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