Fitch знизило рейтинг Росії в іноземній валюті до "C" з "B"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Російської Федерації в іноземній валюті до "C" з "B".

Довгостроковий РДЕ Росії в національній валюті погіршено до "C" з "B+", ідеться в пресрелізі агентства.

Короткострокові РДЕ в іноземній і національній валюті знижені до "C" з "B", стеля країнового рейтингу - до "B -" з "B".

"Рейтинг на рівні "C" відображає думку Fitch про близький суверенний дефолт", - зазначається в пресрелізі.