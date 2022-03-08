Coca-Cola призупиняє бізнес у Росії

УКРАЇНА - Американська компанія Coca-Cola оголосила про призупинення бізнесу в Росії у зв'язку з російською агресією проти України.

"Coca-Cola Company сьогодні оголосила, що призупиняє свій бізнес у Росії", - йдеться в заяві на сайті компанії. У ній не уточнюється, які саме заходи це передбачає.

"Ми стежитимемо й оцінюватимемо ситуацію в міру її розвитку", - зазначається в документі.

У Росії Coca-Cola HBC належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв і соків.