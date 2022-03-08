Події

23:37 08.03.2022

Coca-Cola призупиняє бізнес у Росії

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УКРАЇНА - Американська компанія Coca-Cola оголосила про призупинення бізнесу в Росії у зв'язку з російською агресією проти України.

"Coca-Cola Company сьогодні оголосила, що призупиняє свій бізнес у Росії", - йдеться в заяві на сайті компанії. У ній не уточнюється, які саме заходи це передбачає.

"Ми стежитимемо й оцінюватимемо ситуацію в міру її розвитку", - зазначається в документі.

У Росії Coca-Cola HBC належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв і соків.

Теги: #сша #росія #coca #cola
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