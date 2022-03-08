Кулеба: Повідомлення про те, що ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" або "вторгненням", - це фейк

Повідомлення про те, що ООН заборонила співробітникам називати дії РФ в Україні "війною" або "вторгненням", - це фейк, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це був фейк. ООН спростувала цю інформацію. Якщо чесно, просто немає часу розбиратися в походженні цього фейку. Цікаво, що раптом саме ірландська газета це опублікувала і це миттєво потрапило в український інформаційний простір. Розібралися. Фейк. Поїхали далі", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Джерело: https://1plus1.video/ru/tvguide/1plus1/online