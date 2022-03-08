Події

23:04 08.03.2022

До Києва прибуло близько 40 тисяч іноземних військових, для канадців створено окремий підрозділ - канадський телеведучий

1 хв читати

УКРАЇНА – До Києва прибуло близько 40 тисяч іноземних військових, з них 500 канадців, для яких створили власний підрозділ, повідомив канадський телеведучий Дін Бланделл.

"Близько 40 тисяч іноземних бійців (військових і колишніх військових) дісталися Києва. Так багато канадців, що вони дали їм власний підрозділ (500 (канадців – ІФ-У), і їх кількість зростає", - написав ведучий у своєму твіттері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/ItsDeanBlundell/status/1500970343204274182

Теги: #війна #військові #прибуття
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 09.03.2022
Війну потрібно закінчувати й сідати за стіл предметних переговорів - Зеленський

Війну потрібно закінчувати й сідати за стіл предметних переговорів - Зеленський

23:35 08.03.2022
Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

Девід і Вікторія Бекхеми пожертвували на допомогу українським дітям і закликали робити пожертвування для біженців

23:28 08.03.2022
У Житомирській області внаслідок авіаудару загинули 5 людей, 2 з них - діти, повідомляє ДСНС

У Житомирській області внаслідок авіаудару загинули 5 людей, 2 з них - діти, повідомляє ДСНС

23:07 08.03.2022
Данці б'ються за Україну всередині ЄС, як вікінги, - Кулеба

Данці б'ються за Україну всередині ЄС, як вікінги, - Кулеба

22:23 08.03.2022
Нацбанк придбав військові облігації на 20 млрд грн

Нацбанк придбав військові облігації на 20 млрд грн

22:05 08.03.2022
ДК "Укроборонпром" виплатить премію $1 млн за викрадений або трофейний літак противника – Арахамія

ДК "Укроборонпром" виплатить премію $1 млн за викрадений або трофейний літак противника – Арахамія

21:46 08.03.2022
"Вагнерівці" вже беруть участь в агресії проти України - ГУР Міноборони

"Вагнерівці" вже беруть участь в агресії проти України - ГУР Міноборони

21:24 08.03.2022
Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

Члени СММ ОБСЄ в Україні продовжують евакуюватися

19:59 08.03.2022
Україна залучила 6,6 млрд грн на другому аукціоні військових облігацій

Україна залучила 6,6 млрд грн на другому аукціоні військових облігацій

19:42 08.03.2022
У напрямку Києва для посилення угруповання своїх військ Росія планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу ПВК "Ліга" - Міноборони України

У напрямку Києва для посилення угруповання своїх військ Росія планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу ПВК "Ліга" - Міноборони України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща передає усі свої МіГ-29 у розпорядження США - МЗС

Ворог наніс авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі - Нацполіція

Шмигаль закликає людей всього світу виходити на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною

Минулої доби в Харкові загинули 27 цивільних - поліція

Президент США оголосив про заборону імпорту російської нафти в США

ОСТАННЄ

ЦБ Росії заборонив купівлю готівкової валюти, обмежив її видачу з вкладів сумою $10 тис. терміном на півроку

PepsiCo призупиняє продаж прохолоджувальних напоїв у РФ

Fitch знизило рейтинг Росії в іноземній валюті до "C" з "B"

Unilever зупинив операції в Україні й зупиняє інвестиції та експорт/імпорт в РФ

Член Єврокомісії не виключає регулювання цін на електроенергію в ЄС для захисту споживачів

Перший гуманітарний коридор - це відсоток від того, що потрібно зробити, - Зеленський

Рішення США про заборону імпорту російської нафти - потужний сигнал усьому світові - Зеленський

Посол Польщі в Україні залишається в Києві

ПЕРШИЙ ГУМАНІТАРНИЙ КОРИДОР - ЦЕ ВІДСОТОК ВІД ТОГО, ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ВІЙНУ ТРЕБА ЗАКІНЧУВАТИ Й СІДАТИ ЗА СТІЛ ПРЕДМЕТНИХ ПЕРЕГОВОРІВ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА