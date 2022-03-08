До Києва прибуло близько 40 тисяч іноземних військових, для канадців створено окремий підрозділ - канадський телеведучий

УКРАЇНА – До Києва прибуло близько 40 тисяч іноземних військових, з них 500 канадців, для яких створили власний підрозділ, повідомив канадський телеведучий Дін Бланделл.

"Близько 40 тисяч іноземних бійців (військових і колишніх військових) дісталися Києва. Так багато канадців, що вони дали їм власний підрозділ (500 (канадців – ІФ-У), і їх кількість зростає", - написав ведучий у своєму твіттері у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/ItsDeanBlundell/status/1500970343204274182