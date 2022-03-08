США проводять переговори з країнами СОТ про можливе майбутнє Росії в цій організації - Білий дім

США підтримують контакти з країнами Світової організації торгівлі (СОТ) щодо питання про членство Росії в цій організації, повідомила у вівторок журналістам представниця Білого дому Джен Псакі.

"Представниця Тай (Кетрін Тай, яка представляє США на торговельних переговорах) контактує з іншими країнами СОТ. Це не односторонній крок, який можуть зробити США. Ми продовжимо ці переговори", - сказала вона.

На початку березня стало відомо, що ЄС розглядає можливість скасування для Росії режиму найбільшого сприяння у СОТ. Раніше такий захід уже застосувала Канада.