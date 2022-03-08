У Харківській області внаслідок авіаудару загинули дві людини, одна з них – дитина

УКРАЇНА – У селі Донець Харківської області внаслідок авіаудару агресора загинули дві людини, одна з них – дитина, врятовано одну людину, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні.

"О 19:05 у с. Донець Чугуївського району під час авіаудару сталося влучення снаряда в житловий будинок, унаслідок чого загинули дві людини (з них одна дитина 2015 р.н.). Підрозділи ДСНС із-під завалів врятували одну людину. Від ДСНС залучалися п'ять осіб і одна одиниця техніки», - йдеться в Телеграм-каналі ДСНС у вівторок.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4483