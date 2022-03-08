Події

21:59 08.03.2022

Неформальний саміт ЄС обговорить війну Росії проти України та її наслідки - Мішель

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Війна, яку Росія веде проти України, як і її наслідки, будуть у центрі обговорення лідерів Європейського Союзу, які зберуться на неформальний саміт 10-11 березня у Версалі (Франція).

Про це йдеться в запрошенні до глав держав та урядів країн-членів ЄС, відправленому президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє у вівторок Європейська рада.

"Росія повернула війну до Європи. Ця неспровокована та необґрунтована військова агресія проти України грубо порушує міжнародне право та підриває європейську безпеку. Росія завдає невимовних страждань українському населенню. Ми віддаємо належне народу України за мужність, виявлену під час захисту своєї країни. Разом із Україною ми твердо стоїмо на боці свободи та демократії. Україна - частина нашої європейської сім'ї", - йдеться у листі.

Мішель констатував, що у відповідь на агресію Росії Європейський Союз "продемонстрував єдність та силу". "Ми впровадили проти Росії найсуворіші санкції, які будь-коли ухвалювались. Європейський Союз та його держави-члени надають скоординовану гуманітарну, політичну, фінансову та матеріальну підтримку Україні. Держави-члени також виявляють величезну солідарність, приймаючи безліч людей, що рятуються від війни. Цей конфлікт та його наслідки будуть у центрі нашої неофіційної зустрічі у Версалі 10 та 11 березня, яку люб'язно прийме у себе президент Макрон", - повідомив президент Європейської ради.

При цьому він наголосив, що за останні роки, "зіштовхнувшись з численними кризами та викликами, ми разом працювали над амбітним стратегічним порядком денним". "У світлі недавніх подій як ніколи важливо, щоб ми зробили рішучі кроки щодо зміцнення нашого суверенітету, зменшення нашої залежності та розробки нової моделі зростання та інвестицій", - переконаний Мішель.

У зв'язку з цим президент Європейської ради запропонував обговорити три конкретні питання: зміцнення оборонного потенціалу ЄС, зниження енергетичної залежності, зокрема, від російського газу, нафти та вугілля, та створення надійнішої економічної бази.

"Наша зустріч розпочнеться 10 березня о 17:30 з обміну думками з головою Європарламенту. Наша ціль першого дня - зосередитися на ситуації в Україні, а також на обороні та енергетиці. 11 березня наше ранкове засідання та робочий обід будуть присвячені новій моделі зростання та інвестицій", - деталізував Мішель.

Теги: #єс #саміт
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