Зеленський подякував США за заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, закликав інші країни наслідувати цей приклад

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення про заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, також закликав інші країни наслідувати цей приклад.

"Дякую США і Джо Байдену за особисте лідерство і рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу та вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501269063221366791