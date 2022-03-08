Події

20:57 08.03.2022

Зеленський подякував США за заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, закликав інші країни наслідувати цей приклад

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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення про заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, також закликав інші країни наслідувати цей приклад.

"Дякую США і Джо Байдену за особисте лідерство і рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу та вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1501269063221366791

Теги: #рф #нафта #санкції
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