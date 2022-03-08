Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України - МВС

З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, згодом вони працюватимуть на відновлення української економіки, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Як повідомляє пресслужба МВС, під час всеукраїнського телемарафону Єнін наголосив, що Україна чітко дотримуватиметься всіх норм міжнародного гуманітарного права.

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, який завдає ракетно-бомбових ударів у приміщення. І я вже не кажу про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.

Перший заступник голови МВС зазначив, що Україна використовуватиме всі можливості, які надають Женевські конвенції щодо військовополонених, "усі ці люди працюватимуть на відновлення економіки України".

Джерело: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/326365496185773