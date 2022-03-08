Шмигаль закликає людей всього світу виходити на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає людей усього світу виходити на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною.

"Українці та люди з усього світу! Потрібно зупинити бомбардування українських міст. Від ракет та бомб гинуть цивільні, гинуть діти. Виходьте на площі міст 9, 10, 11 березня. Потрібно закрити небо над Україною або допомогти нам це зробити самим!" - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1501264865272360965?s=21