Події

20:18 08.03.2022

Північноатлантична рада НАТО знову збирається на позачергове засідання

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Позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 16 березня.

Як повідомляє у вівторок штаб-квартира НАТО, засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря організації Єнса Столтенберга.

Порядок денний не заявлений, однак, виходячи з війни, яку веде Росія проти України, глави оборонних відомств країн-членів альянсу обговорюватимуть ситуацію у сфері безпеки у світлі останніх подій. Обговорення пройде через телеконференцію.

Це буде вже п'яте позачергове засідання Північноатлантичної ради, скликане через російську агресію проти України: 4 березня відбулося засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ, участь у якому на відеозв'язку взяв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

До цього, 25 лютого, на другий день військової агресії РФ проти України на позачергове засідання зібралися лідери держав та урядів.

Напередодні, 22 лютого в штаб-квартирі пройшло позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, 16-17 лютого - засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з віртуальною участю глави оборонного відомства України Олексія Резнікова, а 7 січня – позачергове засідання міністрів закордонних справ.

Теги: #нато #рада
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